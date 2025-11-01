جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة

Advertisement

تابع رئيس النائب تيمور ، قضايا أساسية انمائية وحياتية واجتماعية وخدماتية عامة متصلة بحاجات المناطق والمواطنين، مع وفود بلدية واهلية تقدمتها فاعليات ووجهاء ومشايخ ومجالس بلدية واختيارية، زارت قصر المختارة ضمن استقبالات السبت الاسبوعية، بحضور أعضاء اللقاء النواب: اكرم شهيب، بلال عبدالله، وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ، والنائب السابق علاء الدين ترو وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.ومن ابرز الوفود التي التقاها جنبلاط، وفد من بلدة الفاعور (البقاع)، تقدمه إمام البلدة الشيخ مرعي الجمعة والمختار رفعت النمر، لشكره وتقديره على اهتمامه بقضايا متصلة بالبلدة على الصعيد الانمائي، ومن برجا (اقليم الخروب) مع النادي الثقافي الاجتماعي في البلدة، تقدمه رئيس البلدية - رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب ماجد ترو، وقدّم الوفد له درعا تقديرية عربون شكر وامتنان لدعمه الدائم للنادي والبلدة، ومن بلدة العرادة من وادي خالد برئاسة الامام الشيخ عامر المحمد، قدم له الوفد ايضا درعا تقديرية لإيلائه البلدة واهلها الاهتمام الكبير، ومن بلدة السريرة حيث قدم له الوفد درعا تقديرية لدعمه البلدة.واستمع النائب جنبلاط الى مطالب خدماتية وعامة متعلقة بقرى: حارة الناعمة، ضم مخاتير سابقين وفاعليات من البلدة. كما التقى وفداً من البرغلية (صور) برئاسة رئيس البلدية محمد خضر الداوود، الورهانية وتحدث باسمه رئيس البلدية رضا غانم، حصروت (اقليم الخروب)، نيحا وتحدث باسمه رئيس البلدية غسان فرحات، تنورة وتكلم باسمه رئيس البلدية كامل مرعي ابو زور.كذلك عرض جنبلاط قضايا واحتياجات عامة، مع وفود من: مزرعة الشوف، قدم له رئيس البلدية نصر البعيني والمختار وليد ابو كروم مطالب متعلقة بالبلدة، دير بابا وتحدث باسمه رئيس البلدية ربيع طربيه، الباروك ضم مشايخ وفاعليات من البلدة، وأهال من الفريديس، بعذران وتكلم باسمه رئيس البلدية وليد خطار، بقعاتا احد احياء المنطقة، ووفد شبابي من الخلوات (حاصبيا)، وآخر من خلوات فالوغا.وقصدت المختارة وفود عائلية من عدد من القرى، أبرزها: ال وهبي في باتر، آل القعسماني في بعقلين، آل زين الدين من بلدة بطمة - سكان عاليه، آل نصر في كفرفاقود، وآل ابو علي من بلدة مرستي.وتلقى النائب جنبلاط شكرا وتقديرا من وفد الجامعة الفرع السادس كلية الصحة - عين وزين على الدعم الذي يحظى به فرع الجامعة من قبله، وذلك عبر المديرة الدكتورة حكمت العاكوم وامانة السر ورؤساء الأقسام الادارية والاكاديمية، ورافق وفد الجامعة اعضاء من الأمانة العامة لمنظمة الشباب التقدمي.كذلك تلقى تقديرا من وفد اغترابي من عدد من المناطق اللبنانية، جال بعدها الوفد في ارجاء قصر المختارة، للاطلاع على اقسامه من النواحي التراثية والتاريخية والثقافية. كذلك أهداه الفنان رواد الدبيسي لوحة فنية زجاجية من عمله.كما تلقى جنبلاط سلسلة مراجعات من رؤساء اتحادات وبلديات، في اطار متابعة تنفيذ مشاريعهم التنموية في القرى التي بمثلونها.