ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن

أعلن النائب السابق ، في بيان، أنه يتمنى على والبلديات "مراجعة نتائج دورة التطوع في بعد ورود شكاوى عديدة من شريحة كبيرة من المواطنين ومن رتباء متقاعدين وعسكريين عن ظلم لَحقَ بأبنائهم رغم كفاءتهم"، وقال: "المطلوب المزيد من التدقيق في العلامات لضمان العدالة والمساواة بعيداً عن المحسوبيات، وفتح باب الإنتساب لعناصرَ جُدد تحتاجهم قوى الأمن، وكلّي ثقة بنزاهة الوزير واللواء رائد عبدالله، وبحرصهما على إنصاف المظلومين وصَون كرامة المؤسسة".

