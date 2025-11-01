25
ريفي: أتمنى على وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن
Lebanon 24
01-11-2025
|
11:52
أعلن النائب السابق
اللواء أشرف ريفي
، في بيان، أنه يتمنى على
وزير الداخلية
والبلديات "مراجعة نتائج دورة التطوع في
قوى الأمن الداخلي
بعد ورود شكاوى عديدة من شريحة كبيرة من المواطنين ومن رتباء متقاعدين وعسكريين عن ظلم لَحقَ بأبنائهم رغم كفاءتهم"، وقال: "المطلوب المزيد من التدقيق في العلامات لضمان العدالة والمساواة بعيداً عن المحسوبيات، وفتح باب الإنتساب لعناصرَ جُدد تحتاجهم قوى الأمن، وكلّي ثقة بنزاهة الوزير
الحجار
واللواء رائد عبدالله، وبحرصهما على إنصاف المظلومين وصَون كرامة المؤسسة".
