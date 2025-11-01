Advertisement

لبنان

في بلدة لبنانية.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة

Lebanon 24
01-11-2025 | 12:54
تمكن مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال، وبعد عملية رصد وتعقب دقيق، من توقيف المدعو "ع.ح" خلال مداهمة منزله في منطقة أكروم العكارية، بجرم تجارة الأسلحة.
وخلال العملية، ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة داخل المنزل، كانت معدة للتداول غير الشرعي.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24