في بلدة لبنانية.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة

تمكن في ، وبعد عملية رصد وتعقب دقيق، من توقيف المدعو "ع.ح" خلال مداهمة منزله في منطقة العكارية، بجرم تجارة الأسلحة.

وخلال العملية، ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة داخل المنزل، كانت معدة للتداول غير الشرعي.