لبنان

في الجنوب.. قارورة غاز تنفجر داخل منزل

Lebanon 24
01-11-2025 | 13:00
Doc-P-1436860-638976204871062358.png
Doc-P-1436860-638976204871062358.png photos 0
أدى انفجار قارورة غاز داخل منزل المواطن خ.ن. في بلدة طيردبا الى اندلاع حريق داخله وإصابة صاحب المنزل وزوجته.
 
وعلى الفور، عمل الدفاع المدني على نقل الجريحين إلى أحد مستشفيات صور بعد تمكنه من إخماد الحريق.
 
 
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24