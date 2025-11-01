Advertisement

لبنان

جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!

Lebanon 24
01-11-2025 | 13:24
أقدم شخصٌ من التابعية السوريّة على اختطاف طفلين من حارة الناعمة وهما "خ.ن." وشقيقها "ع.ن.".
وذكرت المعلومات أن الخاطف أقدم على قتل الطفلة وإلقاء جثتها في البحر، فيما اعتدى على شقيقها بعنف شديد، لكن الأخير نجا من الموت.
 
 
وعلى الأثر، تمَّ إلقاء القبض على المتورط، فيما عُثر على جثة الطفلة في البحر وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة.
 
 
 
