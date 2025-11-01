جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!

أقدم شخصٌ من التابعية السوريّة على اختطاف طفلين من وهما "خ.ن." وشقيقها "ع.ن.".

وذكرت المعلومات أن الخاطف أقدم على قتل الطفلة وإلقاء جثتها في البحر، فيما اعتدى على شقيقها بعنف شديد، لكن الأخير نجا من الموت.