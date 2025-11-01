Advertisement

لبنان

"بضائع فاسدة" في البقاع.. أين تمّ ضبطها؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 13:40
Doc-P-1436877-638976230950586024.png
Doc-P-1436877-638976230950586024.png photos 0
نفّذت مفرزة زحلة القضائية حملة تفتيش في بلدة المرج – البقاع، أسفرت عن ضبط متجرين لبيع المواد الغذائية والسكاكر يحتويان على كميات من البضائع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.  
وبناءً على إشارة النيابة العامة، تم إقفال المحلين بالشمع الأحمر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".
النيابة العامة

الشمع الأحمر

النيابة

لبنان24

زحلة

