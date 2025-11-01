"بضائع فاسدة" في البقاع.. أين تمّ ضبطها؟

نفّذت مفرزة القضائية حملة تفتيش في بلدة المرج – ، أسفرت عن ضبط متجرين لبيع المواد الغذائية والسكاكر يحتويان على كميات من البضائع الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

Advertisement