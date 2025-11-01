فعالية رياضية وتدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت – العامة أنه، اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا من 2 تشرين الثاني 2025، سيقام سباق ركض لمسافة 10 كيلومترات بتنظيم من نادي "Let’s Run"، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول في ساحة – وسط .وأوضحت المديرية أنّ المسلك المتّبع سيكون على الشكل الآتي:-من شارع ويغان وصولًا إلى تقاطع الصيفي ثم انعطاف يمينًا نحو تقاطع حداد، ومنه يسارًا عبر شارع باستور، مرورًا بـ شارع أرمينيا حتى تقاطع الدخولية، ثم انعطاف يمينًا نحو جادة بيار الجميّل وصولًا إلى ما قبل مستديرة العدلية، على أن يتم الالتفاف عند مبنى TVA والعودة عبر المسار نفسه حتى ساحة الشهداء.وأشارت إلى أنّ المسار سيُقفل كليًا بين الساعة 5:00 صباحًا و12:00 ظهرًا، داعيةً المواطنين إلى أخذ والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، بالإضافة إلى اللافتات التوجيهية الموضوعة في المكان، حرصًا على تسهيل حركة المرور وضمان سلامة المشاركين.