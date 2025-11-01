Advertisement

لبنان

فعالية رياضية وتدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-11-2025 | 14:16
A-
A+
Doc-P-1436888-638976250724794501.png
Doc-P-1436888-638976250724794501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة أنه، اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا من يوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، سيقام سباق ركض لمسافة 10 كيلومترات بتنظيم من نادي "Let’s Run"، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول في ساحة الشهداء – وسط بيروت.
Advertisement

وأوضحت المديرية أنّ المسلك المتّبع سيكون على الشكل الآتي:

-من شارع ويغان وصولًا إلى تقاطع الصيفي ثم انعطاف يمينًا نحو تقاطع جورج حداد، ومنه يسارًا عبر شارع باستور، مرورًا بـ شارع أرمينيا حتى تقاطع الدخولية، ثم انعطاف يمينًا نحو جادة بيار الجميّل وصولًا إلى ما قبل مستديرة العدلية، على أن يتم الالتفاف عند مبنى TVA والعودة عبر المسار نفسه حتى ساحة الشهداء.

وأشارت إلى أنّ المسار سيُقفل كليًا بين الساعة 5:00 صباحًا و12:00 ظهرًا، داعيةً المواطنين إلى أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، بالإضافة إلى اللافتات التوجيهية الموضوعة في المكان، حرصًا على تسهيل حركة المرور وضمان سلامة المشاركين.
مواضيع ذات صلة
تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
02/11/2025 14:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية... إليكم التفاصيل!
lebanon 24
02/11/2025 14:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
على هذه الطرقات.. تدابير سير غدًا في بيروت
lebanon 24
02/11/2025 14:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في شوارع بيروت.. تدابير سير غداً
lebanon 24
02/11/2025 14:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة العلاقات

يوم الأحد

الشهداء

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24