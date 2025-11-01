29
لبنان
فعالية رياضية وتدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-11-2025
|
14:16
أعلنت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
–
شعبة العلاقات
العامة أنه، اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحًا من
يوم الأحد
2 تشرين الثاني 2025، سيقام سباق ركض لمسافة 10 كيلومترات بتنظيم من نادي "Let’s Run"، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول في ساحة
الشهداء
– وسط
بيروت
.
وأوضحت المديرية أنّ المسلك المتّبع سيكون على الشكل الآتي:
-من شارع ويغان وصولًا إلى تقاطع الصيفي ثم انعطاف يمينًا نحو تقاطع
جورج
حداد، ومنه يسارًا عبر شارع باستور، مرورًا بـ شارع أرمينيا حتى تقاطع الدخولية، ثم انعطاف يمينًا نحو جادة بيار الجميّل وصولًا إلى ما قبل مستديرة العدلية، على أن يتم الالتفاف عند مبنى TVA والعودة عبر المسار نفسه حتى ساحة الشهداء.
وأشارت إلى أنّ المسار سيُقفل كليًا بين الساعة 5:00 صباحًا و12:00 ظهرًا، داعيةً المواطنين إلى أخذ
العلم
والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، بالإضافة إلى اللافتات التوجيهية الموضوعة في المكان، حرصًا على تسهيل حركة المرور وضمان سلامة المشاركين.
