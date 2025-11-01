Advertisement

لبنان

بهية الحريري تابعت وزوارها شؤوناً بيئية وحياتية

Lebanon 24
01-11-2025 | 14:49
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في "فيلا الحريري" في الهلالية - صيدا الأب جهاد فرنسيس وعضو مجلس بلدية لبعا السيد وليد مدلج والسيد محمد حنينة الذين وجهوا اليها الدعوة لحضور حفل افتتاح مركز فرز النفايات الصلبة من المصدر في لبعا والمقرر إقامته الأربعاء المقبل، برعاية بلدية لبعا واتحاد بلديات جزين وبالشراكة مع "DPNA".
وكانت الحريري استقبلت رئيس بلدية صفاريه ( قضاء جزين) شارل ريشا في زيارة تواصل، جرى خلالها البحث في شؤون البلدة وقضايا حياتية وتنموية، بحضور منسق عام تيار "المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو ومستشار الحريري للشؤون الهندسية مازن صباغ.
 

والتقت الحريري بحضورهما رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين ورئيس مؤسسة "نبض" للإعمار  علي قصب، وكان بحث في مواضيع انمائية وتربوية واجتماعية.


واستقبلت الحريري بحضور صباغ، أمين السجل العقاري في صيدا باسم حسن الذي عرض معها الشأن العقاري وشؤوناً عامة.


كذلك، التقت الحريري شيخ قراء مدينة صيدا الشيخ إبراهيم العقاد ، والرئيس السابق لرابطة الأطباء في صيدا الدكتور هشام قدورة.


من جهة ثانية، هنأت السيدة الحريري الكابتن مصطفى الحلاق لنيله جائزة أفضل لاعب كرة قدم في مدينة صيدا خلال السنوات العشر الأخيرة.
 
 
وخلال استقبالها له مع وفد رياضي حيث أهداها هذا الفوز، تمنت الحريري للكابتن الحلاق المزيد من التميز.
 
 
 
