مسؤول إسرائيلي يهاجم "يونيفيل لبنان".. ماذا قال؟

انتقد مسؤول عسكري إسرائيليّ، اليوم السبت، سلوك قوات "اليونيفيل" في ، وذلك بعد إعلان القوة الأممية إسقاطها طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفركلا قبل أسبوع.

Advertisement



تصريح المسؤول نقلته صحيفة " " من دون هويته، زاعماً أن "اليونيفيل تعملُ ضد الجيش الإسرائيلي"، وقال: "نقلنا رسائل صريحة وواضحة في احتجاجاتنا حول أفعالهم النشطة وغير العادية. نحن ندرك أنهم ليسوا قوة مساعدة، بل قوة أجنبية تقوم بأعمال مشبوهة وتتجاوز مهامها".



وقبل أيام، أعلنت "اليونيفيل" إسقاطها طائرة مسيرة إسرائيلية، ما استدعى احتجاجاً من ، واصفة ما حصل بـ"انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار من جهة"، مشيرة إلى أن "اليونيفيل انتهكت التفوض الممنوح لها من ".



وذكرت صحيفة " " أنَّ جان لاكروا، وكيل لعمليات حفظ السلام، وجه رسالةً إلى السفير الإسرائيلي لدى داني دانون، أعلن فيها مسؤولية القوة عن إسقاط الطائرة المسيّرة.



وأعلنت "اليونيفيل" حينها أن المسيَّرة اقتربت، من دورية تابعة للبعثة قرب بلدة كفركلا، وألقت قنبلة، مضيفة أن "قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيرة".

(رصد لبنان24)