لبنان
مسؤول إسرائيلي يهاجم "يونيفيل لبنان".. ماذا قال؟
Lebanon 24
01-11-2025
|
16:10
A-
A+
انتقد مسؤول عسكري إسرائيليّ، اليوم السبت، سلوك قوات "اليونيفيل" في
لبنان
، وذلك بعد إعلان القوة الأممية إسقاطها طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفركلا
اللبنانية
قبل أسبوع.
تصريح المسؤول
الإسرائيلي
نقلته صحيفة "
يديعوت أحرونوت
"
الإسرائيلية
من دون
الكشف عن
هويته، زاعماً أن "اليونيفيل تعملُ ضد الجيش الإسرائيلي"، وقال: "نقلنا رسائل صريحة وواضحة في احتجاجاتنا حول أفعالهم النشطة وغير العادية. نحن ندرك أنهم ليسوا قوة مساعدة، بل قوة أجنبية تقوم بأعمال مشبوهة وتتجاوز مهامها".
وقبل أيام، أعلنت "اليونيفيل" إسقاطها طائرة مسيرة إسرائيلية، ما استدعى احتجاجاً من
تل أبيب
، واصفة ما حصل بـ"انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار من جهة"، مشيرة إلى أن "اليونيفيل انتهكت التفوض الممنوح لها من
مجلس الأمن
".
وذكرت صحيفة "
يديعوت
" أنَّ جان لاكروا، وكيل
الأمين العام للأمم المتحدة
لعمليات حفظ السلام، وجه رسالةً إلى السفير الإسرائيلي لدى
الأمم المتحدة
داني دانون، أعلن فيها مسؤولية القوة عن إسقاط الطائرة المسيّرة.
وأعلنت "اليونيفيل" حينها أن المسيَّرة اقتربت، من دورية تابعة للبعثة قرب بلدة كفركلا، وألقت قنبلة، مضيفة أن "قوات حفظ السلام اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيرة".
(رصد لبنان24)
