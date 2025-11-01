Advertisement

لبنان

كاتس يُهدّد بيروت: سنضرب في هذه الحال

Lebanon 24
01-11-2025 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1436919-638976338274729633.png
Doc-P-1436919-638976338274729633.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف العاصمة بيروت، قائلاً: "إذا حاول حزب الله إطلاق النار على مستوطنة في الشمال، فسنُهاجم بيروت أيضاً".
Advertisement

وقال كاتس أنّه أوصل هذه الرسالة إلى الموفدة الأميركية موغان أورتاغوس وتوم برّاك بذلك أيضاً". 

وفي مقابلة عبر القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، أوضح كاتس أنّ إسرائيل "تعمل ضدّ أي تهديد"، مشيرًا إلى أنّ الأميركيين "يقولون إنّ حكومة لبنان ستتولّى نزع سلاح حزب الله"، مضيفًا: "نحن نهيئ الأجواء لإعطائهم فرصة لذلك، لكننا لا نتوقف عن الهجوم، وقد منحنا الجليل هدوءًا لم يعرفه منذ نحو عشرين عامًا".


مواضيع ذات صلة
"تحذير أخير".. كاتس يهدد بتدمير كل غزة: "إعصار هائل سيضرب سماء المدينة"
lebanon 24
02/11/2025 14:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس يُهدد قادة حماس!
lebanon 24
02/11/2025 14:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ليل عنيف.. كاتس: غزة تحترق وسنضرب بقوة
lebanon 24
02/11/2025 14:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: وجهنا ضربة قاصمة للحوثي في صنعاء
lebanon 24
02/11/2025 14:26:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

يسرائيل كاتس

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

قناة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24