كاتس يُهدّد بيروت: سنضرب في هذه الحال

Advertisement

هدّد باستهداف العاصمة ، قائلاً: "إذا حاول إطلاق النار على مستوطنة في ، فسنُهاجم بيروت أيضاً".وقال كاتس أنّه أوصل هذه الرسالة إلى الموفدة الأميركية موغان أورتاغوس وتوم برّاك بذلك أيضاً".وفي مقابلة عبر القناة الرابعة عشرة، أوضح كاتس أنّ "تعمل ضدّ أي تهديد"، مشيرًا إلى أنّ "يقولون إنّ حكومة ستتولّى نزع سلاح حزب الله"، مضيفًا: "نحن نهيئ الأجواء لإعطائهم فرصة لذلك، لكننا لا نتوقف عن الهجوم، وقد منحنا هدوءًا لم يعرفه منذ نحو عشرين عامًا".