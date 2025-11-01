Advertisement

لبنان

"التيار" قد يستنجد بـ"أمل"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-11-2025 | 16:51
كثف "التيار الوطني الحرّ" اتصالاته في الشوف لتحديد التوجهات الانتخابية، وقد تواصل مع شخصيات مُختلفة لبحث إمكانية التحالف خلال انتخابات العام 2026.
وتقولُ المعلومات إنّ وضع "التيار" في الشوف ليسَ على ما يُرام، خصوصاً أن مسألة تحالفه مع الحزب "الديمقراطي اللبناني" لم تُحسم بعد بشكل قاطع، لكن الأمر قد يتبلور قريباً.
 

في المقابل، طُرحت أفكار تفيد بأنَّ "التيار" يسعى إلى كسبِ التهدئة بينه وبين حركة "أمل" للانفتاح عليها في الشوف ودراسة إمكانية الاستفادة من أصوات ناخبيها من خلال تجييرها لصالح أحد المرشحين الذين سيدعمهم.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني

الديمقراطي

الانتخابية

ديمقراطي

في الشوف

التيار

