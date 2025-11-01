Advertisement

لبنان

هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-11-2025 | 17:05
A-
A+

Doc-P-1436927-638976354434911153.webp
Doc-P-1436927-638976354434911153.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّث فيه عن وضع الجبهة بين لبنان وإسرائيل، وما إذا كانت الأمور ستتدحرج نحو توتر كبير.
Advertisement


ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "في الأيام الأخيرة، تزايدت الشائعات حول تصعيد وشيك في القطاع الشمالي، لكن الواقع أكثر تعقيداً".


وينقلُ التقرير عن البروفيسور أماتيسيا برعام، الخبير في شؤون الشرق الأوسط من جامعة حيفا، صورة مُعقدة للوضع، موضحة أن "شائعات التصعيد بين لبنان وإسرائيل صادرة من مصادر أميركية، وهي تحمل في طياتها دلالات، ولكن ليس كما تُصوّرها وسائل الإعلام"، وأضاف: "هناك تصعيد، ولكنه محدود جداً من جانبنا".


وأوضح برعام أنَّ "الأميركيين، بقيادة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص إلى لبنان، توم براك، يدركون الوضع جيداً"، مشيراً إلى أن "الجيش اللبناني يبذل جهوداً لتفكيك أسلحة حزب الله وكشف الخنادق والمواقع في جنوب الليطاني"، وتابع: "لكن خارج الليطاني، الوضع مُختلف تماماً، وفي كل أنحاء لبنان لا شيء يحدث أو يكادُ يكونُ معدوماً".


ويوضح برعام أن "الجميع يريد الشيء نفسه في لبنان، أي أنهم يريدون نزع سلاح حزب الله، ليس فقط جنوب الليطاني، بل في كل أنحاء لبنان"، وتابع: "في المقابل، هناك عائق إيراني وحزب الله يقول إنه يموت ولن يسلم سلاحه".


الخبير الاسرائيليّ يلفت إلى أن "الاستراتيجية الأميركية الحالية هي استراتيجية الشرطي الصالح والشرطي الفساد"، وتابع: "الأميركيون وحتى الفرنسيين يقولون إنهم الشرطي الصالح، وهم يعدون لبنان بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار.. في المقابل، هناك الشرطي الفاسد وهي إسرائيل التي تهدد بتصعيد الحرب ضد حزب الله إذا لم ينزع سلاحه".


وذكر برعام أنَّ هناك سيناريوهين مُحتملين للمضي قدماً، وأضاف: "الأول هو تصعيد دراماتيكي، حيث تعمل إسرائيل، بموافقة أميركية، على القضاء على حزب الله قدر الإمكان وإضعافه، حتى تتمكن الحكومة والجيش في لبنان من البدء بالتحرك بقوة".


في المُقابل، يعترف برعام قائلاً: "لا أعلم إن كانت إسرائيل تريد السير في هذا الاتجاه.. يكمن الخطر في أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى قصف مدن مثل الجليل وحيفا.. أما الخيار الثاني فهو حرب تلفزيونية".


ويقترح برعام أن "ترسل الحكومة اللبنانية شرطة عسكرية مصحوبة بجميع قنوات التلفزيون العالمية، إلى إحدى قواعد حزب الله الرئيسية في بيروت أوالبقاع، وتطالبها بمصادرة الأسلحة الثقيلة".


إلى ذلك، تقول برعام إنّ إسرائيل غاضبة من النتائج الجديدة في لبنان والتي تُشير إلى أنّ المسألة تحولت من نزع سلاح "حزب الله" إلى إعادة تسليحه في غضون أشهر.


بدورها، أشارت رندا سليم، الخبيرة في حل النزاعات، إلى أن "الجيش اللبناني غير مهتم أو راغب في الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله"، واصفة الوضع بأنه "منطقة رمادية" حيث لا تملك الحكومة أي خطط ملموسة لمنطقة الليطاني الشمالية.


وبحسب التقرير، "يُبرز هذا الوضع صعوبة قمع جماعة راسخة تحظى بدعم شعبي واسع، كما هو الحال في غزة، حيث تقاوم حماس مطالب نزع سلاحها وتسليم السلطة، وهي شروط وُضعت ضمن صفقة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة".

المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
صحيفة تكشف.. هل اقتربت الحرب الأميركية الفنزويلية؟
lebanon 24
02/11/2025 14:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيحصل نتنياهو على "العفو"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل
lebanon 24
02/11/2025 14:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينتقل مقرّ الأمم المتحدة إلى "دولة عربية"؟ صحيفة إسرائيلية تتحدث
lebanon 24
02/11/2025 14:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
lebanon 24
02/11/2025 14:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24