الحجار بحث مع المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في التعاون الثنائي

التقى والبلديات ، المستشار الديبلوماسي لرئيس أنور قرقاش، وذلك على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".

Advertisement

وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين والإمارات وسبل تعزيز التعاون القائم.





وأكد الوزير "عمق العلاقات الأخوية"، مثنياً على "مواقف الداعمة للبنان على جميع الصعد".