لبنان

الحجار بحث مع المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في التعاون الثنائي

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:06
Doc-P-1436944-638976388601518358.png
Doc-P-1436944-638976388601518358.png photos 0
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، وذلك على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".
 وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والإمارات وسبل تعزيز التعاون القائم. 


وأكد الوزير الحجار "عمق العلاقات الأخوية"، مثنياً على "مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان على جميع الصعد".  
 

كذلك، أعرب الحجار عن "تطلع لبنان إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة".
