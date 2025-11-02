اجتماع للجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة اليوم

يعقد رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة محادثات ثنائية مع نظيره مصطفى مدبولي، يعقبها انعقاد "اللجنة - المشتركة"في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ووفق إفادة لـ" المصري"، سوف تتناول محادثات مدبولي وسلام عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.



وتعود "اللجنة المصرية - اللبنانية المشتركة" للانعقاد بعد التاسعة التي استضافتها في أيار من عام 2019، والتي شهدت التوقيع على أربع وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية.