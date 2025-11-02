Advertisement

لبنان

اجتماع للجنة العليا المشتركة اللبنانية - المصرية في القاهرة اليوم

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:12
يعقد رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة محادثات ثنائية مع نظيره مصطفى مدبولي، يعقبها انعقاد "اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة"في دورتها العاشرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ووفق إفادة لـ"مجلس الوزراء المصري"، سوف تتناول محادثات مدبولي وسلام عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
 

وتعود "اللجنة المصرية - اللبنانية المشتركة" للانعقاد بعد الدورة التاسعة التي استضافتها بيروت في أيار من عام 2019، والتي شهدت التوقيع على أربع وثائق في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية.
 

وكتبت "الديار": توقعت مصادر سياسية ان تكون لسلام سلسلة اتصالات ولقاءات، تستكمل زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد الى بيروت وما حمله معه من افكار، على ان تتظهر مع عودته الى لبنان فرص نجاحها و"ما اذا كانت قادرة على خرق حال التأزم المُسَيطر على الوضع اللبناني تزامنا مع ارتفاع وتيرة الضغوط الى حدها الاقصى في الايام الاخيرة". 
