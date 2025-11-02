Advertisement

لبنان

اللجنة الوزارية تدرس ملف اقتراع المغتربين

Lebanon 24
02-11-2025 | 00:13
باشرت اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية اجتماعاتها، لدراسة المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين والاطلاع على التقرير المعد سابقاً في العام 2021، على أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتيجة أعمالها الى مجلس الوزراء.
وقال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري: نأمل أن تتمكن هذه الحكومة من تجاوز أي نقاط خلافية، كما نأمل أن يتجاوز المجلس النيابي أي نقاط خلافية للخروج بصيغة معينة تحافظ على المواعيد الدستورية".

وعن الحراك الانتخابي في صيدا، رأى البزري في حديث ل" الديار" أنه ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فإن الانتخابات هي "الحدث السياسي الأهم، ولذلك فإن الحماوة والحماسة الانتخابية سوف تترجم نفسها بعد رأس السنة".

وحول المشهد الأمني وطرح التفاوض، يشير البزري إلى أن "الحكومة اللبنانية تريد أن تضع أي مفاوضات في مظلة لجنة الميكانيزم أو الخماسية، وهناك توافق بين الرؤساء الثلاثة، مما يعني أن هناك شبه تقاطع في البلاد حول ما يسمى تفاوض مع المحتل الإسرائيلي من خلال هذه اللجنة وبمشاركة عناصر مدنية، ولكن الحكومة تصر على ألا تكون هذه العناصر المدنية الموجودة برتبة وزير أو سفير".

ويوضح البزري أن "مفاوضات حصلت في السابق لترسيم الحدود البحرية وشارك فيها مدنيون بصفة خبراء، وهذه ليست المرة الاولى التي يفاوض فيها لبنان بصورة غير مباشرة، إنما للأسف، وفي كل مرة كان يفاوض فيها لبنان، كان يحتفظ البعض بالمعلومات لديه ولا يقدمها للمجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني، وبالتالي لا يعرف أحياناً ما تمّ الاتفاق عليه، أو ما إذا تمّ التفريط بحقوق معينة أو السماح بتجاوزات معينة من قبل المحتل الإسرائيلي، لأن كل الاتفاقات السابقة لم تُعرض على البرلمان واطلعنا عليها من الإعلام، ويبقى أن الأساس هو أن تكفل أي اتفاقيات عدم تكرار العدو لاعتداءاته على لبنان".  
 
