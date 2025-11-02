اللجنة الوزارية تدرس ملف اقتراع المغتربين

Advertisement

وقال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري: نأمل أن تتمكن هذه الحكومة من تجاوز أي نقاط خلافية، كما نأمل أن يتجاوز المجلس النيابي أي نقاط خلافية للخروج بصيغة معينة تحافظ على المواعيد الدستورية".وعن الحراك الانتخابي في ، رأى البزري في حديث ل" الديار" أنه ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، فإن الانتخابات هي "الحدث السياسي الأهم، ولذلك فإن الحماوة والحماسة سوف تترجم نفسها بعد رأس السنة".وحول المشهد الأمني وطرح التفاوض، يشير البزري إلى أن " تريد أن تضع أي مفاوضات في مظلة لجنة الميكانيزم أو الخماسية، وهناك توافق بين الرؤساء الثلاثة، مما يعني أن هناك شبه تقاطع في البلاد حول ما يسمى تفاوض مع المحتل من خلال هذه اللجنة وبمشاركة عناصر مدنية، ولكن الحكومة تصر على ألا تكون هذه العناصر المدنية الموجودة برتبة وزير أو سفير".ويوضح البزري أن "مفاوضات حصلت في السابق لترسيم الحدود البحرية وشارك فيها مدنيون بصفة خبراء، وهذه ليست المرة الاولى التي يفاوض فيها بصورة غير مباشرة، إنما للأسف، وفي كل مرة كان يفاوض فيها لبنان، كان يحتفظ البعض بالمعلومات لديه ولا يقدمها للمجلس النيابي الذي يمثل الشعب اللبناني، وبالتالي لا يعرف أحياناً ما تمّ الاتفاق عليه، أو ما إذا تمّ التفريط بحقوق معينة أو السماح بتجاوزات معينة من قبل المحتل الإسرائيلي، لأن كل الاتفاقات السابقة لم تُعرض على واطلعنا عليها من الإعلام، ويبقى أن الأساس هو أن تكفل أي اتفاقيات عدم تكرار العدو لاعتداءاته على لبنان".