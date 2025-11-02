Advertisement

لبنان

لا المستشارة ولا زوجها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-11-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1436993-638976682968103713.jpg
Doc-P-1436993-638976682968103713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبلّغت مستشارة أحد النواب بقرار حزب بارز عدم تبنّيها أو تبنّي زوجها على لائحة الحزب في الإنتخابات النيابية المقبلة.

Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع: لا 7 أيار من جديد ولا من يحزنون ولا من يطوقون لا السراي ولا غيرها ولا حرب أهلية ولا أحد يريدها
lebanon 24
02/11/2025 14:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: الصحة لا تعرف ديناً ولا منطقة ولا حزباً
lebanon 24
02/11/2025 14:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار هنية السابق لـ"حماس": خسرتم ولا سبيل لتغيير الحال الآن
lebanon 24
02/11/2025 14:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت زوجته... ماذا قال إعلاميّ لبنانيّ بارز عن وفاة مستشارة بشار الأسد؟ (فيديو)
lebanon 24
02/11/2025 14:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:14 | 2025-11-02
08:08 | 2025-11-02
07:49 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:46 | 2025-11-02
07:42 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24