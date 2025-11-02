التصويب على الشركة لهدف دعائي

كشف مصدر إداري أنّ "التصويب على إحدى شركات المياه في الآونة الأخيرة أتى ضمن حملة إعلاميّة سبقت اطلاق شركة مياه جديدة ستظهر في السوق اللبناني في غضون شهرين".

Advertisement