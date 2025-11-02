Advertisement

التصويب على الشركة لهدف دعائي

02-11-2025 | 04:15
كشف مصدر إداري أنّ "التصويب على إحدى شركات المياه في الآونة الأخيرة أتى ضمن حملة إعلاميّة سبقت اطلاق شركة مياه جديدة ستظهر في السوق اللبناني في غضون شهرين".
المصدر: خاص "لبنان 24"
