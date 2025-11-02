الحجار: العمل جارٍ بكل جدية وحزم لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

أكد والبلديات أحمد أن "الأمن والاستقرار في هما على رأس أولويات "، مشيراً إلى أن "العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة كامل الأراضي بقواها الذاتية حصراً".

Advertisement



كلام الوزير الحجار جاء خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، في حضور قائد العماد رودولف هيكل، لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين هادي هاشم.





الحجار: "يسرّني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية. أنتم تمثلون وجه لبنان المُشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدوداً".





أضاف: "نحن في صلب التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل في والبلديات، بالتنسيق الكامل مع ، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في أيار 2026".