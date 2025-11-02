Advertisement

لبنان

الحجار: العمل جارٍ بكل جدية وحزم لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

02-11-2025 | 03:19
Doc-P-1437006-638976723280518154.jfif
Doc-P-1437006-638976723280518154.jfif photos 0
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن "الأمن والاستقرار في لبنان هما على رأس أولويات الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً".
كلام الوزير الحجار جاء خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين، في حضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، وسفير لبنان لدى مملكة البحرين هادي هاشم.


وقال الوزير الحجار: "يسرّني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية. أنتم تمثلون وجه لبنان المُشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدوداً".


أضاف: "نحن في صلب التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل في وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في أيار 2026".


وتابع: "رغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين بأن لبنان قادر على النهوض من جديد، ونأمل أن تعودوا قريباً إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به".
 
 
 
 
