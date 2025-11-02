Advertisement

لبنان

بالأطنان.. مواد غذائية فاسدة ومهرّبة شاهدوا الصور

Lebanon 24
02-11-2025 | 03:20
نفّذت وحدات من الضابطة الجمركية في البقاع سلسلة من العمليات الميدانية والمداهمات خلال الأيام الماضية، تمكّنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من البضائع المهرَّبة والمقلّدة والفاسدة، أبرزها:
- ٤ أطنان من الأجبان غير المطابقة للمواصفات ضبطتها شعبة شتورا.
- ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة، ضبطتها مفرزة بعلبك.
- طنَين من الخردة المهرَّبة ضبطتها شعبة شتورا.
- ⁠١،٢ طنّ من الخضار المهربة، و٣٠٠ كغ من الغاز السائل المعد للتهريب، ضبطتها مفرزة القاع.
- حوالي طنّ من الألبسة والأحذية المهرَّبة ضبطت من قبل شعبة شتورا ومفرزة بعلبك ومفرزة راشيا الوادي ومفرزة رياق.
- كميات من البضائع المختلفة بما فيها اكسسوارات الهواتف والعطور المقلدة، وقطع غيار السيارات المهربة، ضبطتها شعبة شتورا.
جرى إتلاف البضائع غير الصالحة بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين.

 
