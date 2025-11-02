29
لبنان
تضامن مصري مع لبنان
Lebanon 24
02-11-2025
|
04:17
A-
A+
التقى د. بدر عبد العاطي
وزير الخارجية
المصرية
، اليوم الأحد، رئيس الوزراء نواف سلام، وذلك خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وترؤسه وفد بلاده فى
الدورة
العاشرة للجنة
العليا
المصرية–
اللبنانية
المشتركة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم
وزارة الخارجية
أن الوزير عبد العاطي رحب بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة على المستويين الرئاسي والوزاري، مؤكداً التطلع إلى استمرار هذا النسق المتنامي من التنسيق والتشاور بما يواكب خصوصية العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والعمل على ترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وشدد الوزير عبد العاطي على اهمية الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التشاور حول مختلف
القضايا
ذات الاهتمام المشترك. كما أكد على الحرص على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى مع
لبنان
في كافة القطاعات، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية.
من جهته
، ثمّن الرئيس سلام الدور المصري المحوري في تثبيت اتفاق غزة ورعاية الجهود الإقليمية من أجل الاستقرار، مؤكدًا أنّ لبنان يسعى إلى الاستفادة من المناخ الإقليمي الجديد لتثبيت وقف الأعمال العدائية.
وأشار الرئيس سلام إلى أنّ الظروف الحالية تشكّل فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون العربي والدولي لدعم الاستقرار في لبنان.
