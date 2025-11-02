فضل الله: الدولة هي المعنية بالتصدي لأي اعتداء

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ، أنه "علينا دائمًا أن نراكم على الإيجابيات في المواقف التي تصدر عن المسؤولين في الدولة، سواء كانت مواقف رؤساء أو مواقف من الحكومة"، وأضاف: "نريد لهذه المواقف أن تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي من أجل أن يشعر الناس بالاطمئنان إلى أن هناك دولة تحميهم، إذ لا يمكن اليوم لأي مسؤول ولأي صاحب ضمير في أن ينام ملء جفونه أو أن يرتاح له بال، وهناك دم يُسفك على أرضنا هنا في الجنوب أو في أو في أي منطقة من لبنان، بل يجب أن يكون هذا المقدس الشغل الشاغل لكل القوى ولكل المسؤولين ولكل من يشعر بالانتماء إلى لبنان، فهذه قضية مقدسة ويجب أن تبقى مقدسة عند الجميع".

وفي كلمة له من بلدة ياطر الجنوبية، لفت إلى أننا "لا نزال نصر في هذه المرحلة المستمرة منذ وقف إطلاق النار، على قيام بتحمل مسؤولياتها رغم الألم والوجع ورغم هذا الدم الذي يسيل على أرضنا، لأن ظروف هذه المرحلة تقتضي هذا الموقف منا، ولكن في الوقت نفسه تبقى هي المقاومة بحكمتها وبشجاعتها وبشعبها وبمقاوميها".





وقال: "المواطن ليس مسؤولًا عن عجز الدولة أو عن ضعفها، فهو يريد أن يراها دولة قادرة على احتضان أحلامه وآماله وتطلعاته ومشاكله، لأنها هي المعنية بالتصدي لأي اعتداء والمعنية بحماية السيادة".