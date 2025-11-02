Advertisement

لبنان

الراعي يندّد باغتيال إيليو أبو حنا ويطالب بحقوق كاملة للمغتربين في الانتخابات

02-11-2025 | 04:49
في عظة الأحد من مقر البطريركية في بكركي، وجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة تناول فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، معدداً المطالب بالإصلاح ومانحاً أولوية خاصة لحقوق المغتربين اللبنانيين.
بدأ البطريرك الراعي عظته بتقديم التعازي لوالدي الشاب إيليو أبو حنا، واصفا "هذا الاغتيال بالغاشم"، ثم انتقل إلى التشديد على الحاجة إلى "إيمان وطني ثابت يضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة ويعتبر الإنسان أغلى من كل حساب".

ووصف البطريرك الوضع الراهن بالقول: "لبنان يعيش مرحلة دقيقة، الاقتصاد منهك، المؤسسات مشلولة، الشعب يتألم"، معرباً عن تضامنه مع المغتربين اللبنانيين الذين "يحملون صورة لبنان في العالم ويطالبون بحقهم المشروع في المشاركة بصنع القرار".

توقف البطريرك الراعي عند موضوع حقوق المغتربين، مشيراً إلى أن "قانون الانتخاب خصص للمغتربين 6 مقاعد فقط (واحد لكل قارة)، بينما تطالب العديد من القوى الوطنية اليوم بحق المغتربين الكامل في انتخاب جميع النواب الـ128". وأكد أن "المغترب اللبناني ليس مواطناً من الدرجة الثانية، بل هو ابن الوطن غادره مكرهاً لكنه بقي مرتبطاً عاطفياً واقتصادياً وإنسانياً".

وخلص البطريرك إلى تحذير واضح: "إن تعطيل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس النيابي هو تراجع عن مبدأ المساواة والمواطنة بحسب الدستور"، مؤكداً أن "الوطن لا يقوم بالتهميش بل بالمشاركة بين أبنائه المقيمين والمنتشرين".
