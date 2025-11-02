المفتي طالب: موقف رئيس الجمهورية رسالة مهمة للداخل والخارج

رحّب المفتي الجعفري طالب بالدور المصري في مساعدة وتجاوز أزمات المرحلة الصعبة التي يمر بها على مختلف الصعد وخصوصاً مع تصاعد التهديدات الاسرائيلية المترافقة مع اعتداءات جديدة ورسائل توحي بأن هذه الاعتداءات ستأخذ طابعاً مختلفاً في الاسابيع والشهور المقبلة.

Advertisement



ورأى أن "وقوف الى جانب لبنان في هذه الأيام وخصوصاً مصر يمكن أن يكون عنصراً مهماً في لجم العدوان الاسرائيلي واندفاعة العدو نحو الحرب التي لم يوقفها العدو منذ الاتفاق على وقف الاعمال العدائية والتي استمرت بطريقة وأخرى رغم لبنان بكل مندرجات هذا الاتفاق".





وأكد أن "الموقف الأخير لرئيس الجمهورية بدعوة الجيش للتصدي لأي توغل للعدو هو رسالة بالغة الاهمية وإشارة الى أن الدولة بدأت تأخذ زمام المبادرة في التصدي للعدو وأن دورها لم يعد يقتصر على الجانب الدبلوماسي وبالتالي فهي حاضرة لاستكمال هذا الدور بما يدفع عن البلد الأذى الخارجي ويحفظ وحدته واستقراره الداخلي، وهي خطوة مهمة نحو قيام الدولة القوية العادلة التي تعمل على إسقاط المبررات والحجج من أمام الجميع في أنها تملك وحدها قرار السلم والحرب وتحمي شعبها وتدفع عنه العدوان".





وأشار الى أن "حجم التهديدات الأخيرة من العدو او بعض ما يصدر من المبعوثين والمسؤولين هو أكبر من الحجم الواقعي للأحداث وهو يترافق مع الحركة السياسية والدبلوماسية الجارية على أكثر من صعيد ليشكل عنصر ضغط اضافي على لبنان".