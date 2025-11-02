Advertisement

لبنان

المفتي طالب: موقف رئيس الجمهورية رسالة مهمة للداخل والخارج

Lebanon 24
02-11-2025 | 04:48
رحّب المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب بالدور المصري في مساعدة لبنان وتجاوز أزمات المرحلة الصعبة التي يمر بها على مختلف الصعد وخصوصاً مع تصاعد التهديدات الاسرائيلية المترافقة مع اعتداءات جديدة ورسائل توحي بأن هذه الاعتداءات ستأخذ طابعاً مختلفاً في الاسابيع والشهور المقبلة.
ورأى أن "وقوف الدول العربية الى جانب لبنان في هذه الأيام وخصوصاً مصر يمكن أن يكون عنصراً مهماً في لجم العدوان الاسرائيلي واندفاعة العدو نحو الحرب التي لم يوقفها العدو منذ الاتفاق على وقف الاعمال العدائية والتي استمرت بطريقة وأخرى رغم التزام لبنان بكل مندرجات هذا الاتفاق".


وأكد أن "الموقف الأخير لرئيس الجمهورية جوزاف عون بدعوة الجيش للتصدي لأي توغل للعدو هو رسالة بالغة الاهمية وإشارة الى أن الدولة بدأت تأخذ زمام المبادرة في التصدي للعدو وأن دورها لم يعد يقتصر على الجانب الدبلوماسي وبالتالي فهي حاضرة لاستكمال هذا الدور بما يدفع عن البلد الأذى الخارجي ويحفظ وحدته واستقراره الداخلي، وهي خطوة مهمة نحو قيام الدولة القوية العادلة التي تعمل على إسقاط المبررات والحجج من أمام الجميع في أنها تملك وحدها قرار السلم والحرب وتحمي شعبها وتدفع عنه العدوان".
 

وأشار الى أن "حجم التهديدات الأخيرة من العدو او بعض ما يصدر من المبعوثين والمسؤولين الأميركيين هو أكبر من الحجم الواقعي للأحداث وهو يترافق مع الحركة السياسية والدبلوماسية الجارية على أكثر من صعيد ليشكل عنصر ضغط اضافي على لبنان".
 
 
ودعا طالب اللبنانيين الى "التعامل مع هذا الواقع بمزيد من التماسك وتعزيز وحدتهم وتجميد كل الملفات الهامشية التي قد تشكل عنصر توتير داخلي، لأن المرحلة هي كيف نربح في سباق الضغط والتصدي للعدوان ثم يتفرّغ الجميع لحوار هادئ يضع الأسس المتينة للمرحلة المقبلة التي ينبغي أن يكون عنوانها إعمار البلد والنهوض بالدولة من فوق كل ركام المراحل السابقة والتأسيس الحقيقي للمراحل اللاحقة".

 
