لبنان

"كارثة جيولوجيّة وشيكة" في لبنان.. تحذير من رئيس جمعية

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:05
قال رئيس جمعية الأرض - لبنان بول أبي راشد إنّه حتى الآن، لم يجر حتى الآن توقيف أعمال البناء في موقع مغارة الراهب المتوسطية في عمشيت، رغم طلب وزارة البيئة ذلك من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قبل أسبوعين.
وذكر أبي راشد في بيان أن الأعمال القائمة تمثل مخالفة لقانون البيئة، وأضاف: "نحن اليوم أمام كارثة جيولوجيّة وشيكة، بحسب تقرير البروفسور ولسن رزق، في حال تمّ صبّ الأساسات بالباطون"، وسأل: "هل المقصود من هذا التأخير، لا سمح الله، فرض أمرٍ واقع؟ هل اختار لبنان تدمير شاطئه المميّز على شرق المتوسّط، ذاك الذي انطلقت منه السفن لنشر الأبجديّة والعِلم والأديان؟".
 

وتابع: "نحن غداً أمام الامتحان الحقيقي للحكومة والقضاء. لا تخيّبوا آمال اللبنانيين. لا تطعنوا بإرثنا الطبيعي الذي حافظت عليه الأجيال السابقة للأجيال القادمة. لا تقتلوا بأيديكم دولة القانون والمؤسّسات".
