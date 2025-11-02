29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"كارثة جيولوجيّة وشيكة" في لبنان.. تحذير من رئيس جمعية
Lebanon 24
02-11-2025
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
جمعية الأرض
-
لبنان
بول أبي راشد
إنّه حتى الآن، لم يجر حتى الآن توقيف أعمال البناء في موقع مغارة الراهب المتوسطية في عمشيت، رغم طلب
وزارة البيئة
ذلك من
النائب العام
التمييزي القاضي
جمال الحجار
قبل أسبوعين.
Advertisement
وذكر
أبي راشد
في بيان أن الأعمال القائمة تمثل مخالفة لقانون البيئة، وأضاف: "نحن اليوم أمام كارثة جيولوجيّة وشيكة، بحسب تقرير البروفسور ولسن رزق، في حال تمّ صبّ الأساسات بالباطون"، وسأل: "هل المقصود من هذا التأخير، لا سمح الله، فرض أمرٍ واقع؟ هل اختار لبنان تدمير شاطئه المميّز على شرق المتوسّط، ذاك الذي انطلقت منه السفن لنشر الأبجديّة والعِلم والأديان؟".
وتابع: "نحن غداً أمام الامتحان الحقيقي للحكومة والقضاء. لا تخيّبوا آمال اللبنانيين. لا تطعنوا بإرثنا الطبيعي الذي حافظت عليه الأجيال السابقة للأجيال
القادمة
. لا تقتلوا بأيديكم
دولة القانون
والمؤسّسات".
مواضيع ذات صلة
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
02/11/2025 14:31:01
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
02/11/2025 14:31:01
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى رئيس جمعية "جوقة الشرف" ووفدًا من دار الفتوى في راشيا
Lebanon 24
سلام التقى رئيس جمعية "جوقة الشرف" ووفدًا من دار الفتوى في راشيا
02/11/2025 14:31:01
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
02/11/2025 14:31:01
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بول أبي راشد
النائب العام
دولة القانون
وزارة البيئة
قانون البيئة
جمعية الأرض
جمال الحجار
نائب العام
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:14 | 2025-11-02
02/11/2025 08:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
Lebanon 24
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
08:08 | 2025-11-02
02/11/2025 08:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
Lebanon 24
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:49 | 2025-11-02
02/11/2025 07:49:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
Lebanon 24
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
Lebanon 24
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:46 | 2025-11-02
02/11/2025 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:14 | 2025-11-02
بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟
08:08 | 2025-11-02
بخاري استقبل الخير مع وفد من المنية
07:49 | 2025-11-02
تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ
07:46 | 2025-11-02
من "القوات"... رسالة إلى نواب "الممانعة"!
07:46 | 2025-11-02
الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!
07:42 | 2025-11-02
تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24