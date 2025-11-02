"كارثة جيولوجيّة وشيكة" في لبنان.. تحذير من رئيس جمعية

قال رئيس - إنّه حتى الآن، لم يجر حتى الآن توقيف أعمال البناء في موقع مغارة الراهب المتوسطية في عمشيت، رغم طلب ذلك من التمييزي القاضي قبل أسبوعين.

وذكر في بيان أن الأعمال القائمة تمثل مخالفة لقانون البيئة، وأضاف: "نحن اليوم أمام كارثة جيولوجيّة وشيكة، بحسب تقرير البروفسور ولسن رزق، في حال تمّ صبّ الأساسات بالباطون"، وسأل: "هل المقصود من هذا التأخير، لا سمح الله، فرض أمرٍ واقع؟ هل اختار لبنان تدمير شاطئه المميّز على شرق المتوسّط، ذاك الذي انطلقت منه السفن لنشر الأبجديّة والعِلم والأديان؟".