أبي خليل: الضغط الدولي على لبنان يرتفع

أكد النائب أن " على يرتفع، ولا يمكن للحكومة أن تبقى غير فاعلة في ظل هذا الواقع"، مشدداً على أن " تمتلك زخماً ودعماً دوليين غير مسبوقين لم تحظَ بهما أي حكومة في تاريخ لبنان، وعليها تسخير هذا الدعم للحفاظ على حقوق لبنان وطمأنة جزءٍ من الشعب اللبناني عبر ضمان حمايتهم عند تسليم سلاحهم".

وفي حديث إذاعي، شدّد أبي أن " ليس ضد أي اتفاق يحقق السلام والاستقرار للبنان"، لافتاً إلى أنه "لا ازدهار بلا استقرار، وأن الحل الوحيد لإنعاش لبنان واستعادة أنفاسه هو تحقيق الاستقرار الشامل".