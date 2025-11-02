إلى وزيرة التربية.. رسالة من "حراك المتعاقدين"

أبدى "حراك المعلمين المتعاقدين" تحفّظه على "المواقف التي أطلقتها وزيرة التربية ريما كرامي تجاه المعلمين"، وقال: "كان الأفضل أن توجّه انتقاداتها إلى الأساتذة الذين طلبوا منها بدلًا ماديًا لقاء مشاركتهم في أعمال تصحيح الامتحان الوطني دون اتهام المعلمين كافة".

وفي بيان لها، تابع الحراك قائلاً: "نحن لم ندعُ أحداً إلى مقاطعة التصحيح، وتركنا الخيار لكلّ معلم وفق قناعته وظروفه، مع التزامنا واحترامنا لقرار التي أكدت على حقّ المعلمين في الاطلاع والمشاركة في أيّ امتحان تقييمي قبل المباشرة به".





أضاف: "المعلم في الامتحانات الرسمية يصحّح المسابقات فقط، أمّا جمع العلامات وإدخالها على النظام الإلكتروني (السيستم) فذلك من اختصاص لجان المكننة".





وتابع: "نحن نقدّر حماسك واندفاعك والتقييمي، لكن كان من الواجب أن يكون لروابط التعليم وحراكات المتعاقدين حضورٌ فعليّ في التحضير لأسئلة الامتحان الوطني وأهدافه وكفاياته ومنهجه. فلو حصل ذلك، لتفادينا ما رأيناه من أخطاء جسيمة، بدءًا من تضمين موضوعات محذوفة من منهج العام الماضي، مروراً بطرح دورات غير مدروسة أو موزّعة على نحوٍ غير متكافئ، وصولًا إلى امتحان طلاب أدبي بأسئلة من منهاج الحادي عشر علمي في مادة الفلسفة وغيرها، فضلًا عن الأخطاء اللغوية وغياب العلامات عن بعض الأسئلة."