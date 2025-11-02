Advertisement

لبنان

بالصورة... هذا ما جرى على أوتوستراد الصياد صعوداً

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:15
أفادت غرفة التحكم المروري عن تعطل بيك أب على أوتوستراد الصياد صعوداً، ويعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على معالجة الوضع.
