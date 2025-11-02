Advertisement

لبنان

سرق أكثر من 25 دراجة واعترف بتعاطي المخدرات.. وشعبة المعلومات أوقفته

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1437054-638976820709505235.jpeg
Doc-P-1437054-638976820709505235.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد كبير من الدراجات في مناطق جبل لبنان والشمال.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة التحريات المكثفة، تم تحديد هويته، ويدعى:

ع. ط. (مواليد عام 2007، لبناني)
بتاريخ 15-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الجناح، أثناء تنقله على متن دراجة تبيّن أنها مسروقة من محلة سن الفيل، فتم ضبطها.

كما كان برفقته المدعو:

ع. ر. م. (مواليد عام 2010، سوري)
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنه أقدم على سرقة الدراجة التي أوقف على متنها من محلة سن الفيل، إضافةً إلى قيامه بأكثر من 25 عملية سرقة دراجة آلية في مدينة طرابلس.

كما اعترف بتعاطي المخدرات، في حين اعترف الثاني بأنه شارك في محاولة بيع الدراجة المسروقة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودِعا مع الدراجة الآلية لدى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
بتهمة تبييض الأموال وتعاطي المخدّرات... الأمن يوقف عددًا كبيرًا من الأشخاص في هذه المناطق
lebanon 24
02/11/2025 21:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في بر الياس البقاع.. شعبة المعلومات توقف سارقين
lebanon 24
02/11/2025 21:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن درّاجة نارية... يروّج المخدّرات في مناطق من قضاء كسروان والأمن يوقفه (صورة)
lebanon 24
02/11/2025 21:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سرق دراجة في الميناء.. وهذا ما حلّ به
lebanon 24
02/11/2025 21:20:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان

اللبنانية

القضاء ا

سن الفيل

لبنان وا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2025-11-02
14:00 | 2025-11-02
13:56 | 2025-11-02
13:33 | 2025-11-02
12:51 | 2025-11-02
12:07 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24