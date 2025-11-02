سرق أكثر من 25 دراجة واعترف بتعاطي المخدرات.. وشعبة المعلومات أوقفته

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد كبير من الدراجات في مناطق والشمال.على الفور، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة التحريات المكثفة، تم تحديد هويته، ويدعى:ع. ط. (مواليد عام 2007، لبناني)بتاريخ 15-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الجناح، أثناء تنقله على متن دراجة تبيّن أنها مسروقة من محلة ، فتم ضبطها.كما كان برفقته المدعو:ع. ر. م. (مواليد عام 2010، سوري)بالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنه أقدم على سرقة الدراجة التي أوقف على متنها من محلة سن الفيل، إضافةً إلى قيامه بأكثر من 25 عملية سرقة دراجة آلية في مدينة .كما اعترف بتعاطي المخدرات، في حين اعترف الثاني بأنه شارك في محاولة بيع الدراجة المسروقة.أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودِعا مع الدراجة الآلية لدى المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.