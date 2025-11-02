Advertisement

لبنان

تغييرات مرتقبة بدرجات الحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:14
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.
- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا فترة قبل الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات. (الوكالة الوطنية)
