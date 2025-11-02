Advertisement

لبنان

تهنئة من أحمد الحريري لمصر وشعبها: المتحف المصري الكبير فخر للعرب والعالم

Lebanon 24
02-11-2025 | 05:25
كتب الامين العام ل "تيار المستقبل" احمد الحريري عبر منصة "إكس": "نبارك لجمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية وشعبها الشقيق افتتاح ⁧‫المتحف_المصري_الكبير‬⁩ الذي يخلد تاريخاً من الأمجاد، ويقدم للعالم أجمع إرث مصر ورسالتها بثوب حضاري معاصر. ‏في المتحف، تقف كنوز الفراعنة شامخة، تحاكي الماضي وتحتضن المستقبل، وتقول لكل لعالم ما نعتز ونفتخر به: "مصر ستبقى أم الدنيا، ومنارة حضارية وثقافية في دنيا العرب والعالم". ‏من "قمة شرم الشيخ للسلام" إلى افتتاح "المتحف المصري الكبير" .. عظمة على عظمة يا مصر الحبيبة".
