تهنئة من أحمد الحريري لمصر وشعبها: المتحف المصري الكبير فخر للعرب والعالم

كتب الامين العام ل " " عبر منصة "إكس": "نبارك لجمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية وشعبها الشقيق افتتاح ⁧‫المتحف_المصري_الكبير‬⁩ الذي يخلد تاريخاً من الأمجاد، ويقدم للعالم أجمع إرث مصر ورسالتها بثوب حضاري معاصر. ‏في المتحف، تقف كنوز شامخة، تحاكي الماضي وتحتضن المستقبل، وتقول لكل لعالم ما نعتز ونفتخر به: "مصر ستبقى ، ومنارة حضارية وثقافية في العرب والعالم". ‏من "قمة شرم الشيخ للسلام" إلى افتتاح " " .. عظمة على عظمة الحبيبة".

