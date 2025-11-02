المطران عودة: الغنى الحقيقي هو الغنى بالله لا بالمال

Advertisement

ترأس متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس قداس الأحد في ، حيث تناول في عظته الغني ولعازر، معتبرًا أن النص لا يروي حكاية أخلاقية بل يكشف سرّ الحياة الأبدية ومعنى الخلاص.وقال عودة إن "الحياة التي تُبنى على الأنانية والتشبث بالمال والمجد الباطل هي موت روحي ولو بدت مزدهرة ظاهريًا، بينما الحياة المؤسسة على المحبة والرحمة والإيمان العامل هي حياة مملوءة بالله".وأضاف أن خطيئة الغني لم تكن ارتكاب الشرور، بل انغلاق قلبه وعجزه عن رؤية صورة الله في أخيه الإنسان، مؤكدًا أن "الغنى الحقيقي هو أن يصير الإنسان غنيًا بالله".ودعا عودة المؤمنين إلى التأمل في حياتهم، قائلاً إن "الإيمان الحقيقي ليس اعترافًا لفظيًا بل حياة متجسدة في المحبة"، مشيرًا إلى أن “كل من يغلق قلبه أمام الآخرين هو الغني الذي يتحدث عنه ، وكل من يصبر ويتكل هو لعازر".وانتقد المطران عودة في ختام عظته غياب العدالة والمساواة في ، معتبرًا أن الغنى قد يكون "دولة لا تؤدي واجباتها تجاه مواطنيها، وتترك المتألمين والمظلومين لمصيرهم"، داعيًا إلى الخروج من "الأنا المدمّرة نحو المحبة والخير العام".