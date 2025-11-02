24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون
Lebanon 24
02-11-2025
|
09:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختُتمت اليوم في القاهرة أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا
اللبنانية
– المصرية المشتركة، برئاسة رئيس
مجلس الوزراء
اللبناني الدكتور نواف سلام ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
Advertisement
وضمّ الوفد اللبناني وزراء الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمالية ياسين جابر، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وسفير
لبنان
لدى مصر علي الحلبي، ومستشارة رئيس الحكومة السفيرة كلود الحجل.
وجرى خلال الاجتماعات التوقيع على خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات متعددة، شملت الاقتصاد والتجارة، النقل، التعليم العالي، الزراعة، الطاقة، المالية، الإدارة العامة، البيئة، التنمية الإدارية، التعاون الصناعي، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية في البلدين.
وفي ختام الاجتماعات، عقد الرئيسان سلام ومدبولي مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا أكدا خلاله عمق العلاقات اللبنانية – المصرية وحرص البلدين على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
فأكد الرئيس سلام، أن هذا اللقاء يشكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين لبنان ومصر، مشيدًا بـ"العلاقات اللبنانية–المصرية التي هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكري والإنساني"، ومؤكدًا أن البلدين "يلتقيان اليوم لتجديد الروح في
المستقبل
نحو الاستثمار في الإنسان".
وأشار سلام إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت ملفات حيوية شملت الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية في كلا البلدين.
وأضاف سلام أن لبنان يثمّن الدور المصري في دعم الاستقرار في المنطقة، كما يشكر القاهرة على مساندتها الدائمة للبنان في المحافل العربية والدولية، مشددًا على أن هذه الزيارة "تؤكد متانة العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين".
من جهته
، أكد مدبولي، أن بلاده تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مدينًا الاعتداءات
الإسرائيلية
على الجنوب، وداعيًا الجيش
الإسرائيلي
إلى الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، كما أعلن دعم مصر لجهود إعادة الإعمار.
وأشار مدبولي إلى أن القاهرة ستقوم بزيارة رسمية إلى لبنان الشهر المقبل برفقة عدد من الوزراء، لمتابعة تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر سعيدة بما وُقّع من مذكرات تفاهم، وتحرص على وضعها موضع التنفيذ، خصوصًا في الجانب التجاري.
كما شجع الشركات المصرية على المشاركة في مؤتمر الاستثمار في
بيروت
، مؤكدًا أن الجانبين بحثا الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان، معربًا عن أمله في أن ينعم البلد بالاستقرار قريبًا.
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: اليوم يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بيننا وبين مصر
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: اليوم يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بيننا وبين مصر
02/11/2025 21:21:36
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المصري يستقبل نظيره الأميركي في شرم الشيخ قبيل انطلاق قمة السلام
Lebanon 24
الرئيس المصري يستقبل نظيره الأميركي في شرم الشيخ قبيل انطلاق قمة السلام
02/11/2025 21:21:36
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
02/11/2025 21:21:36
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: تأكيد على أهمية أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي
Lebanon 24
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: تأكيد على أهمية أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي
02/11/2025 21:21:36
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مجلس الوزراء
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
المستقبل
إسرائيل
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
غارة اسرائيلية على مفرق زفتا -النميرية.. ولا اصابات (فيديو)
Lebanon 24
غارة اسرائيلية على مفرق زفتا -النميرية.. ولا اصابات (فيديو)
14:15 | 2025-11-02
02/11/2025 02:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
13:56 | 2025-11-02
02/11/2025 01:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟
Lebanon 24
داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟
13:33 | 2025-11-02
02/11/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من الجامعة العربية: ندعو أشقاءنا العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضينا ووقف اعتداءاتها المتكررة
Lebanon 24
سلام من الجامعة العربية: ندعو أشقاءنا العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضينا ووقف اعتداءاتها المتكررة
12:51 | 2025-11-02
02/11/2025 12:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
14:56 | 2025-11-01
01/11/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
16:28 | 2025-11-01
01/11/2025 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
15:10 | 2025-11-01
01/11/2025 03:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2025-11-02
غارة اسرائيلية على مفرق زفتا -النميرية.. ولا اصابات (فيديو)
14:00 | 2025-11-02
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
13:56 | 2025-11-02
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
13:33 | 2025-11-02
داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟
12:51 | 2025-11-02
سلام من الجامعة العربية: ندعو أشقاءنا العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضينا ووقف اعتداءاتها المتكررة
12:07 | 2025-11-02
الخطيب من بليدا: الثقة بالدولة تُبنى بالعمل لا بالشعارات
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 21:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24