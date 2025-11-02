Advertisement

لبنان

سلام خلال مؤتمر مع نظيره المصري: اللقاء محطة جديدة في مسار التعاون

Lebanon 24
02-11-2025 | 09:12
اختُتمت اليوم في القاهرة أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وضمّ الوفد اللبناني وزراء الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمالية ياسين جابر، إلى جانب أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، ومدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي، ومستشارة رئيس الحكومة السفيرة كلود الحجل.

وجرى خلال الاجتماعات التوقيع على خمس عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مجالات متعددة، شملت الاقتصاد والتجارة، النقل، التعليم العالي، الزراعة، الطاقة، المالية، الإدارة العامة، البيئة، التنمية الإدارية، التعاون الصناعي، حماية المستهلك، وتنظيم العمل بين الأجهزة الرقابية في البلدين.
وفي ختام الاجتماعات، عقد الرئيسان سلام ومدبولي مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا أكدا خلاله عمق العلاقات اللبنانية – المصرية وحرص البلدين على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
 
فأكد الرئيس سلام، أن هذا اللقاء يشكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين لبنان ومصر، مشيدًا بـ"العلاقات اللبنانية–المصرية التي هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكري والإنساني"، ومؤكدًا أن البلدين "يلتقيان اليوم لتجديد الروح في المستقبل نحو الاستثمار في الإنسان".

وأشار سلام إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت ملفات حيوية شملت الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية في كلا البلدين.
 


وأضاف سلام أن لبنان يثمّن الدور المصري في دعم الاستقرار في المنطقة، كما يشكر القاهرة على مساندتها الدائمة للبنان في المحافل العربية والدولية، مشددًا على أن هذه الزيارة "تؤكد متانة العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين".
 
 
من جهته، أكد مدبولي، أن بلاده تدعم كل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مدينًا الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وداعيًا الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، كما أعلن دعم مصر لجهود إعادة الإعمار.

وأشار مدبولي إلى أن القاهرة ستقوم بزيارة رسمية إلى لبنان الشهر المقبل برفقة عدد من الوزراء، لمتابعة تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر سعيدة بما وُقّع من مذكرات تفاهم، وتحرص على وضعها موضع التنفيذ، خصوصًا في الجانب التجاري.

كما شجع الشركات المصرية على المشاركة في مؤتمر الاستثمار في بيروت، مؤكدًا أن الجانبين بحثا الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان، معربًا عن أمله في أن ينعم البلد بالاستقرار قريبًا.
 
 
