الجيش يهدم أحد المحلات في طرابلس.. ما القصة؟ (صور)

Advertisement

وبحسب المعلومات الميدانية، تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أمنية واستكمالاً للتحقيقات الجارية، في إطار حملة الجيش لضبط الوضع الأمني وملاحقة المطلوبين في المنطقة.كما استقدمت القوة المعنية معدات هندسية وآليات لتنفيذ العملية.