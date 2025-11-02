Advertisement

لبنان

الجيش يهدم أحد المحلات في طرابلس.. ما القصة؟ (صور)

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1437095-638976864672885085.jpg
Doc-P-1437095-638976864672885085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أن شارع الرقيب ملص في منطقة باب التبانة في طرابلس شهد صباح اليوم أعمال تهبيط (هدم جزئي) لأحد المحلات العائدة للمدعو "ع. ض."، وذلك عقب توقيفه أمس من قبل القوة الضاربة في الجيش.
Advertisement

وبحسب المعلومات الميدانية، تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات أمنية واستكمالاً للتحقيقات الجارية، في إطار حملة الجيش لضبط الوضع الأمني وملاحقة المطلوبين في المنطقة.


كما استقدمت القوة المعنية معدات هندسية وآليات لتنفيذ العملية.





















مواضيع ذات صلة
في برج حمود.. سيارة تقتحم أحد المحلات (صور)
lebanon 24
02/11/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة يداهم في طرابلس.. ما القصة؟
lebanon 24
02/11/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سرداب فرعوني يكشف عن فضيحة.. ما القصة؟ (صور)
lebanon 24
02/11/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": درون القت قنبلة صوتية على احد رعاة الماشية في محلة المجيدية
lebanon 24
02/11/2025 21:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24

باب التبانة

صباح اليوم

لبنان 24

التبانة

طرابلس

لبنان

المعن

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:15 | 2025-11-02
14:00 | 2025-11-02
13:56 | 2025-11-02
13:33 | 2025-11-02
12:51 | 2025-11-02
12:07 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24