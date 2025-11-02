الخولي: الأشغال مستمرة في عمشيت رغم قرار وزيرة البيئة!

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استغرب منسق " للحوكمة الرشيدة" في بيان، استمرار الأعمال الإنشائية على العقار رقم 345 في عمشيت والمناطق المحيطة به، رغم صدور كتاب رسمي عن وزيرة البيئة يقضي بوقف الأشغال فورًا وإلزام صاحبة المشروع بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) قبل أي متابعة.وأشار الخولي إلى أن "ما يجري اليوم في موقع العقار 345 هو نشاط إنشائي غير قانوني بالكامل"، معتبرًا أن استمرار الورشة يشكّل تحدّيًا للقانون والسلطة البيئية، ويستوجب تدخّل السلطات القضائية فورًا.ودعا الخولي الجهات المعنية إلى وقف فوري لجميع الأعمال وردم الحفرية، وإعادة الموقع إلى حالته الطبيعية لتفادي ما وصفه بـ"كارثة بيئية وإنشائية وشيكة"، مشددًا على وجوب تحييد العقار عن أي نشاط مستقبلي إلى حين إعداد دراسة بيئية متكاملة.