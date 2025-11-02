تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ

Advertisement

أعلن في إرجاء اجتماع للنقابة إلى الساعة التاسعة من الواقع في 16 تشرين الثاني 2025، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، سندًا للمادة 38 من مهنة المحاماة، التي تنص على أن الاجتماع الثاني يُعتبر قانونيًا بغضّ النظر عن عدد الحاضرين.وخلال كلمته، شدّد النقيب على أهمية موقع النقابة ودورها الوطني والحقوقي، مؤكدًا ثقته بأجهزتها وبالمحامين كافة. كما ناشد المرشحين الالتزام بمناقب المهنة، واحترام أصول اللياقة والتصرّف الراقي بما يُظهر أجمل صورة عن النقابة والمحامين في هذا الاستحقاق .