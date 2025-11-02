Advertisement

لبنان

تأجيل اجتماع الجمعية العامة لنقابة المحامين إلى هذا التاريخ

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:49
أعلن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري إرجاء اجتماع الجمعية العامة للنقابة إلى الساعة التاسعة من صباح الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، سندًا للمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي تنص على أن الاجتماع الثاني يُعتبر قانونيًا بغضّ النظر عن عدد الحاضرين.
وخلال كلمته، شدّد النقيب مصري على أهمية موقع النقابة ودورها الوطني والحقوقي، مؤكدًا ثقته بأجهزتها وبالمحامين كافة. كما ناشد المرشحين الالتزام بمناقب المهنة، واحترام أصول اللياقة والتصرّف الراقي بما يُظهر أجمل صورة عن النقابة والمحامين في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
