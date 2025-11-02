تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟

Advertisement

وقال نتنياهو في تصريح اليوم الأحد: "سنمارس حقنا بالدفاع عن أنفسنا كما نص اتفاق وقف النار مع "، لافتًا إلى أن "على تنفيذ التزامها بتجريد حزب الله من السلاح".كما ذكر أن "المحور ما زال موجودًا في أماكن رغم تلقيه ضربات قاسية"، مضيفًا: "سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديدات الحوثية".وكشف عن أن " تحاول التعافي في غزة"، موضحًا أن "تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح هو المبدأ الذي نؤمن به".