لبنان

تصريح جديد لنتنياهو عن لبنان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 06:42
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "حزب الله يحاول إعادة التسليح والتعافي"، مؤكدا "أننا لن نسمح للبنان بأن يتحول مجددًا إلى جبهة ضدنا".
وقال نتنياهو في تصريح اليوم الأحد: "سنمارس حقنا بالدفاع عن أنفسنا كما نص اتفاق وقف النار مع لبنان"، لافتًا إلى أن "على الحكومة اللبنانية تنفيذ التزامها بتجريد حزب الله من السلاح".


كما ذكر أن "المحور الإيراني ما زال موجودًا في أماكن رغم تلقيه ضربات قاسية"، مضيفًا: "سنفعل كل ما يلزم لإزالة التهديدات الحوثية".


وكشف عن أن "حماس تحاول التعافي في غزة"، موضحًا أن "تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به".
الحكومة اللبنانية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

قطاع غزة

إسرائيل

