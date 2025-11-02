Advertisement

لبنان

الحجار يلتقي الزياني في "حوار المنامة" لتعزيز التعاون اللبناني – البحريني

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:12
إلتقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين لبنان ومملكة البحرين وما تشهده من تطور على كافة المستويات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى بحث الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
الحكومة اللبنانية

وزير الخارجية

وزير الداخلية

أحمد الحجار

اللبنانية

الثنائي

بن راشد

البحرين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24