وزيرة التربية في زيارة رسمية إلى سيدني

Advertisement

وصلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى سيدني، في زيارة تستمر حتى 7 تشرين بدعوة من المؤسسة الاسترالية.وكان في استقبالها في كل من رئيسة المؤسسة البروفيسورة فاديا غصين والدكتور .وتتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات على المستويين الجامعي والتربوي، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين استراليين وقيادات وفاعليات وابناء .