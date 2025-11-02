Advertisement

لبنان

وزيرة التربية في زيارة رسمية إلى سيدني

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:16
وصلت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي  إلى سيدني، في زيارة تستمر  حتى 7 تشرين بدعوة من المؤسسة اللبنانية الاسترالية. 
وكان في استقبالها في مطار سيدني كل من رئيسة المؤسسة البروفيسورة فاديا غصين والدكتور جمال ريفي .
وتتضمن الزيارة سلسلة من الاجتماعات على المستويين الجامعي والتربوي، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين استراليين وقيادات وفاعليات وابناء الجالية اللبنانية.
 
