لبنان

وزير الصناعة يكشف: هذا ما أبلغنا به قائد الجيش

Lebanon 24
02-11-2025 | 08:51
أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اليوم الأحد، إلى أن "قائد الجيش أبلغنا أن سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني سينتهي في نهاية العام".
واعتبر في حديث للـ mtv  أنّه "حسناً فعل رئيس الجمهورية عندما قال أن لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل وهذا قد يجنّبنا سيناريو الحرب".


تابع: "دور السلاح الفلسطيني كما سلاح حزب الله انتفى واتفاق وقف إطلاق النار لا يقتصر على جنوب الليطاني إنها بحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية ".


وأوضح ان اللجنة الوزارية المكلّفة ببحث قانون الانتخاب ستجتمع الثلاثاء على أن تقدّم صيغة أو أكثر في جلسة الخميس المقبل استناداً إلى مشروعي القانونين اللذين تقدّم بهما وزيري الخارجية والداخلية.


أضاف عيسى الخوري:" النيّة موجودة لدى الحكومة بالقيام بالإصلاحات إنما نحتاج إلى وقت بسبب السيطرة التي كانت موجودة على القرارين السياسي والأمني".
