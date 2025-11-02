Advertisement

لبنان

لقاء وزاري لبناني-سوري في البحرين

Lebanon 24
02-11-2025 | 09:32
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، في البحرين، في حضور سفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم.
وبحث الجانبان خلال اللقاء في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
 
