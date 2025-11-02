الصمد: لا تزوير في شهادات الجامعة اللبنانية.. والاستهداف مرفوض

Advertisement

أكد النائب أن الادعاءات حول وجود تزوير في شهادات "ثبت أنها غير صحيحة على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن "الشهادات المزوّرة صادرة عن جامعات خاصة، وأن موظفًا في وزارة التربية هو المتورط في هذه الفضيحة، ما يعني أن الجامعة لا علاقة لها بها لا من قريب ولا من بعيد".وشدد ، في بيان، على أن استهداف الجامعة اللبنانية والتصويب عليها في هذه القضية "يسيء إلى صرح وطني تربوي مشهود له بالكفاءة والنزاهة محليًا ودوليًا”، معتبرًا أن “الحملات التي تتعرض لها الجامعة الأم تفتقر إلى المصداقية وتشكل ظلمًا بحق أساتذتها وطلابها".ودعا الصمد السلطات القضائية إلى التحرك سريعًا وكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، "لمنع المسّ بسمعة الجامعة اللبنانية التي تستقبل في قاعاتها أكثر من نصف طلاب ".وكان النائب الصمد قد استقبل في منزله في بلدة بخعون عددًا من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات ووفودًا من والشمال، حيث جرى البحث في قضايا عامة وإنمائية تهمّ المنطقة.