Advertisement

لبنان

حملات واسعة للجمارك في البقاع

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:24
A-
A+

Doc-P-1437182-638977012424893703.jpg
Doc-P-1437182-638977012424893703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت وحدات من الضابطة الجمركية في البقاع سلسلة من العمليات الميدانية والمداهمات خلال الأيام الماضية، تمكّنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من البضائع المهرَّبة والمقلّدة والفاسدة، أبرزها:
Advertisement
- ٤ أطنان من الأجبان غير المطابقة للمواصفات ضبطتها شعبة شتورا.
- ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة، ضبطتها مفرزة بعلبك.
- طنَان من الخردة المهرَّبة ضبطتها شعبة شتورا.
- ⁠١،٢ طنّ من الخضار المهربة، و٣٠٠ كغ من الغاز السائل المعد للتهريب، ضبطتها مفرزة القاع. 
- حوالي طنّ من الألبسة والأحذية المهرَّبة ضبطت من قبل شعبة شتورا ومفرزة بعلبك ومفرزة راشيا الوادي ومفرزة رياق.
- كميات من البضائع المختلفة بما فيها اكسسوارات الهواتف والعطور المقلدة، وقطع غيار السيارات المهربة، ضبطتها شعبة شتورا.
جرى إتلاف البضائع غير الصالحة بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين.
مواضيع ذات صلة
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
lebanon 24
02/11/2025 21:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
lebanon 24
02/11/2025 21:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
lebanon 24
02/11/2025 21:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حملة أمنية واسعة لشعبة المعلومات.. ما سببها؟
lebanon 24
02/11/2025 21:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الضابطة الجمركية

إدارة الجمارك

راشيا الوادي

القضاء ا

الجمارك

البقاع

الأقصى

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:21 | 2025-11-02
14:15 | 2025-11-02
14:00 | 2025-11-02
13:56 | 2025-11-02
13:33 | 2025-11-02
12:51 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24