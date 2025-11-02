حملات واسعة للجمارك في البقاع

Advertisement

نفذت وحدات من في سلسلة من العمليات الميدانية والمداهمات خلال الأيام الماضية، تمكّنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من البضائع المهرَّبة والمقلّدة والفاسدة، أبرزها:- ٤ أطنان من الأجبان غير المطابقة للمواصفات ضبطتها شعبة شتورا.- ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة، ضبطتها مفرزة .- طنَان من الخردة المهرَّبة ضبطتها شعبة شتورا.- ⁠١،٢ طنّ من الخضار المهربة، و٣٠٠ كغ من السائل المعد للتهريب، ضبطتها مفرزة القاع.- حوالي طنّ من الألبسة والأحذية المهرَّبة ضبطت من قبل شعبة شتورا ومفرزة بعلبك ومفرزة ومفرزة .- كميات من البضائع المختلفة بما فيها اكسسوارات الهواتف والعطور المقلدة، وقطع غيار السيارات المهربة، ضبطتها شعبة شتورا.جرى إتلاف البضائع غير الصالحة بناءً على إشارة المختص، فيما تعمد إلى فرض الحدّ من الغرامات بحقّ المخالفين.