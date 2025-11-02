24
o
بيروت
21
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حملات واسعة للجمارك في البقاع
Lebanon 24
02-11-2025
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت وحدات من
الضابطة الجمركية
في
البقاع
سلسلة من العمليات الميدانية والمداهمات خلال الأيام الماضية، تمكّنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من البضائع المهرَّبة والمقلّدة والفاسدة، أبرزها:
Advertisement
- ٤ أطنان من الأجبان غير المطابقة للمواصفات ضبطتها شعبة شتورا.
- ٣ أطنان من الشحوم الحيوانية الفاسدة، ضبطتها مفرزة
بعلبك
.
- طنَان من الخردة المهرَّبة ضبطتها شعبة شتورا.
- ١،٢ طنّ من الخضار المهربة، و٣٠٠ كغ من
الغاز
السائل المعد للتهريب، ضبطتها مفرزة القاع.
- حوالي طنّ من الألبسة والأحذية المهرَّبة ضبطت من قبل شعبة شتورا ومفرزة بعلبك ومفرزة
راشيا الوادي
ومفرزة
رياق
.
- كميات من البضائع المختلفة بما فيها اكسسوارات الهواتف والعطور المقلدة، وقطع غيار السيارات المهربة، ضبطتها شعبة شتورا.
جرى إتلاف البضائع غير الصالحة بناءً على إشارة
القضاء
المختص، فيما تعمد
إدارة الجمارك
إلى فرض الحدّ
الأقصى
من الغرامات بحقّ المخالفين.
مواضيع ذات صلة
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة
02/11/2025 21:24:17
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
Lebanon 24
انتقادات واسعة لحملة تطالب بتخفيف عقوبة قاتل فلسطينيين في إسرائيل
02/11/2025 21:24:17
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
02/11/2025 21:24:17
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة أمنية واسعة لشعبة المعلومات.. ما سببها؟
Lebanon 24
حملة أمنية واسعة لشعبة المعلومات.. ما سببها؟
02/11/2025 21:24:17
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الضابطة الجمركية
إدارة الجمارك
راشيا الوادي
القضاء ا
الجمارك
البقاع
الأقصى
القضاء
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
Lebanon 24
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
14:21 | 2025-11-02
02/11/2025 02:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة اسرائيلية على مفرق زفتا -النميرية.. ولا اصابات (فيديو)
Lebanon 24
غارة اسرائيلية على مفرق زفتا -النميرية.. ولا اصابات (فيديو)
14:15 | 2025-11-02
02/11/2025 02:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
Lebanon 24
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
14:00 | 2025-11-02
02/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
Lebanon 24
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
13:56 | 2025-11-02
02/11/2025 01:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟
Lebanon 24
داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟
13:33 | 2025-11-02
02/11/2025 01:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
16:05 | 2025-11-01
01/11/2025 04:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة الشاب إيليو أبو حنا.. بيانٌ من السفير الفلسطيني
14:56 | 2025-11-01
01/11/2025 02:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هكذا حاولت إسرائيل استهداف "المتحف المصري الكبير".. إليكم التفاصيل
16:28 | 2025-11-01
01/11/2025 04:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة بشأن مرشح "التيار" في جبيل
01:30 | 2025-11-02
02/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
Lebanon 24
من هو مخرج حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"؟
15:10 | 2025-11-01
01/11/2025 03:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:21 | 2025-11-02
عن الانتخابات والحريري.. ماذا قال جعجع لـ"لبنان24"؟
14:15 | 2025-11-02
غارة اسرائيلية على مفرق زفتا -النميرية.. ولا اصابات (فيديو)
14:00 | 2025-11-02
تقريرٌ عن دولة ينشطُ فيها "حزب الله" مالياً.. بعيدة وليست في الشرق الأوسط
13:56 | 2025-11-02
إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت
13:33 | 2025-11-02
داخل مخيم للاجئين السوريين.. ماذا ضبط الجيش؟
12:51 | 2025-11-02
سلام من الجامعة العربية: ندعو أشقاءنا العرب إلى الضغط على المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضينا ووقف اعتداءاتها المتكررة
فيديو
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
13:18 | 2025-11-01
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
02:00 | 2025-11-01
02/11/2025 21:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24