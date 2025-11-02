Advertisement

لبنان

محفوض: الدولة تكون أو لا تكون.. ولبنان على مشارف دوّامة جديدة

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:25
A-
A+
Doc-P-1437183-638977012699483345.jpg
Doc-P-1437183-638977012699483345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس حزب "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض أنّ "الدولة تكون أو لا تكون، فأنصاف القرارات مقتلٌ للشرعية"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة في لبنان "تشهد ملامح تشابه مع ظروف عامي 1981 و1982".
Advertisement

وقال محفوض، في تصريح، إنّ "لبنان يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها المؤشرات السياسية والأمنية مع حقباتٍ شهدت اضطرابات مماثلة في مطلع الثمانينيات، حين برز المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان فيليب حبيب، الذي نجح في التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأشرف على مفاوضاتٍ أفضت إلى خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، وهو ما استحقّ عليه ميدالية الحرية الرئاسية من إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان".

وأضاف محفوض متسائلًا: "فمن هو فيليب حبيب اليوم؟ وهل تدخل الجمهورية اللبنانية في الأسابيع المقبلة دوّامةً جديدة من اللااستقرار العنفي، في ظلّ تعنّت الميليشيا المسلحة المشغّلة والمموّلة والمُدارة من دولةٍ أجنبية؟".

وختم محفوض بالقول: "الدولة تكون أو لا تكون، فأنصاف القرارات مقتلٌ حتميٌّ للشرعية. العاقل تكفيه الإشارة، والأحمق لا تنفعه العبارة".
مواضيع ذات صلة
لبنان يواجه تصعيداً اسرائيلياً مقلقاً "لادخال المنطقة في دوامة عنف جديدة"
lebanon 24
02/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الشرع: لا أريد لسوريا أن تكون عبئا على أحد ونعمل على حماية المستثمرين وفقا للقوانين
lebanon 24
02/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: المحادثات مع بوتين تكون جيّدة لكنّها لا تؤدّي لنتيجة
lebanon 24
02/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب فلسطين في جنيف: دخول المساعدات لغزة لا يجب أن تكون مادة للتفاوض
lebanon 24
02/11/2025 21:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

دارة الرئيس

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

أشرف على

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:21 | 2025-11-02
14:15 | 2025-11-02
14:00 | 2025-11-02
13:56 | 2025-11-02
13:33 | 2025-11-02
12:51 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24