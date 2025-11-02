محفوض: الدولة تكون أو لا تكون.. ولبنان على مشارف دوّامة جديدة

Advertisement

اعتبر "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض أنّ "الدولة تكون أو لا تكون، فأنصاف القرارات مقتلٌ للشرعية"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة في "تشهد ملامح تشابه مع ظروف عامي 1981 و1982".وقال محفوض، في تصريح، إنّ "لبنان يعيش مرحلة دقيقة تتقاطع فيها المؤشرات السياسية والأمنية مع حقباتٍ شهدت اضطرابات مماثلة في مطلع الثمانينيات، حين برز المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان فيليب حبيب، الذي نجح في التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين القوات ومنظمة التحرير ، وأشرف على مفاوضاتٍ أفضت إلى خروج المقاتلين من ، وهو ما استحقّ عليه ميدالية الحرية الرئاسية من إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان".وأضاف محفوض متسائلًا: "فمن هو فيليب حبيب اليوم؟ وهل تدخل الجمهورية في الأسابيع المقبلة دوّامةً جديدة من اللااستقرار العنفي، في ظلّ تعنّت الميليشيا المسلحة المشغّلة والمموّلة والمُدارة من دولةٍ أجنبية؟".وختم محفوض بالقول: "الدولة تكون أو لا تكون، فأنصاف القرارات مقتلٌ حتميٌّ للشرعية. العاقل تكفيه الإشارة، والأحمق لا تنفعه العبارة".