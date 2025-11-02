ألبير سليمان بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد الماروني يدعو إلى التصويت لـ 128 نائبا

Advertisement

وفي هذه المناسبة توجّه السيد سليمان بآيات الشكر من جميع الذين اتصلوا مهنئين، والذين وضعوا امكاناتهم المعنوية والمادية في تصرّف الاتحاد لمواصلة عمله الإنساني البعيد عن أي غاية أخرى.وردًّا على سؤال عن سبب مشاركته في الوقفة الرمزية أمام في مونتريال بدعوة من جمعية "لابورا"، أكد السيد سليمان أن مشاركته نابعة من قناعته الراسخة بأحقية إشراك المغترب اللبناني في صنع القرار اللبناني، وقال: "أول خطوة في هذا الاتجاه تكون طبيعيًا من خلال التصويت للمئة والثمانية والعشرين نائبًا، لما لهذا التصويت من تأثير مباشر في عملية ترسيخ الحياة في لبنان.