لبنان

ألبير سليمان بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد الماروني يدعو إلى التصويت لـ 128 نائبا

Lebanon 24
02-11-2025 | 10:51
على أثر انتخابه رئيسًا للاتحاد الماروني في كندا تلقى السيد البير سليمان العديد من اتصالات التهنئة من أبناء الجالية اللبنانية في كندا، مثمنين هذه الخطوة، التي تصبّ في خانة تعزيز الموقف الاغترابي مما يجري على ساحة الوطن، خصوصًا أن ما قدّمه الاتحاد من خدمات مقدّرة بالنسبة إلى احتضان الطلاب الأقل حظًًّا لكي يتمكنوا من استكمال دراستهم في ظل الظروف الصعبة، التي يعاني منها لبنان في المرحلة الراهنة.
وفي هذه المناسبة توجّه السيد سليمان بآيات الشكر من جميع الذين اتصلوا مهنئين، والذين وضعوا امكاناتهم المعنوية والمادية في تصرّف الاتحاد لمواصلة عمله الإنساني البعيد عن أي غاية أخرى.


وردًّا على سؤال عن سبب مشاركته في الوقفة الرمزية أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال بدعوة من جمعية "لابورا"، أكد السيد سليمان أن مشاركته نابعة من قناعته الراسخة بأحقية إشراك المغترب اللبناني في صنع القرار اللبناني، وقال: "أول خطوة في هذا الاتجاه تكون طبيعيًا من خلال التصويت للمئة والثمانية والعشرين نائبًا، لما لهذا التصويت من تأثير مباشر في عملية ترسيخ الحياة الديمقراطية في لبنان.
