لبنان

فياض: المخاطر اليوم تتجاوز مسألة السلاح

Lebanon 24
02-11-2025 | 11:18
شيّع حزب الله وأهالي مدينة النبطية مجموعة من الشهداء الذين سقطوا في العدوان الجوي الإسرائيلي على دوحة كفررمان مساء السبت، وهم: محمد جواد جابر، عبد الله كحيل، محمد كحيل، وهادي حامد، إضافة إلى حسن حامد غيث الذي استشهد في غارة بطائرة مسيّرة على طريق شوكين.
وفي كلمة له، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أمام جثامين الشهداء وذويهم، أن دماء الشهداء "لن تذهب هدراً وأن الشعب لن يتخلّى عن حقه في أرضه وسيادته وأمنه وكرامته، وأن الدفاع عن النفس حق مشروع لا تراجع عنه". واعتبر فياض أن الأعمال العدائية الإسرائيلية تتجاوز كل الضوابط، من قتل للمدنيين وتدمير المنازل إلى تجريف الحقول واحتلال الأرض.
 
ولاحظ فياض أن عاماً مرّ على وقف إطلاق النار الذي التزمت به بيروت بينما انتهكه الطرف الآخر مراراً، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية واسعة، لكنه أفضى أيضاً إلى تعميق إصرار الشعب على المقاومة.
 
وأضاف أن المخاطر اليوم تتجاوز مسألة السلاح لتشمل محاولات فرض اتفاقيات أمنية ومناطق عازلة وتطبيع يُضعف سيادة لبنان، مؤكداً رفض الاستسلام والرضوخ وبحثه عن "استقرارٍ يبنى بالإرادة والكرامة".
 
وختم بدعوة الدولة للتمسّك بموقفها، مشيداً بتكليف الرئيس جوزيف عون بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية، ودعا جميع المكونات الوطنية إلى الالتفاف خلف الدولة والجيش لبناء دولة قوية مستقلة، مُحمِّلاً الولايات المتحدة مسؤولية توفير الغطاء السياسي والأسلحة للاعتداءات الإسرائيلية.
