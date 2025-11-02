الخطيب من بليدا: الثقة بالدولة تُبنى بالعمل لا بالشعارات

Advertisement

زار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، بلدة بليدا الجنوبية، حيث شارك في حفل تأبيني أقيم لمناسبة مرور ثلاثة أيام على استشهاد إبراهيم سلامة الذي ارتقى جراء العدوان الأخير على البلدة.وكان في استقبال الخطيب رئيس بلدية بليدا حسان حجازي، وعدد من الفاعليات الدينية والاجتماعية، إلى جانب إمام البلدة الشيخ عماد الذي أشاد في كلمته بصمود الأهالي وتضحيات في مواجهة الاعتداءات .وقام الشيخ الخطيب بجولة في مبنى بلدية بليدا، اطلع خلالها على حجم الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي، واستمع من رئيس البلدية إلى شرح حول الأضرار التي طالت المرافق العامة والمنازل.وفي كلمته، عبّر الخطيب عن فخره بأهالي بليدا ووصفهم بأنهم "يشرفون والعرب والعالم"، مؤكداً أن البلدة دفعت ثمناً باهظاً من الشهداء والدمار لكنها لم تنكسر ولم تفقد إرادتها. وقال: "أنتم علمتم منذ البداية أن لا نصير لكم إلا الله وسواعدكم، تدمّرت البيوت وارتفع الشهداء ولكن لم تنكسروا، وصمودكم هو الذي منع العدو من احتلال أرضكم".وأشار إلى أنّ مواقف رئيس الجمهورية الأخيرة بتكليف الجيش التصدي للاعتداءات الإسرائيلية تمثل لبنة أساسية في بناء دولة مقاومة تدافع عن أرضها وشعبها، داعياً الحكومة إلى تغطية هذا الموقف سياسياً لتعزيز ثقة الناس بدولتهم.وأكد الخطيب أن اللبنانيين لم يخسروا، بل أفشلوا مخططات العدو، مشدداً على ضرورة حضور الدولة في المناطق الجنوبية وتقديم الخدمات الأساسية لأهلها، قائلاً: الناس تحتاج إلى دولة تشعر بهم وتحميهم، فالثقة تُبنى بالعمل لا بالشعارات.وختم بالتأكيد على تمسّك الجنوبيين بأرضهم رغم القصف والتدمير، قائلاً: "رضينا بسيل النار ولم نرضَ بالذل، ووقفنا بشهدائنا على الحدود نمنع العدو من التقدّم متراً واحداً. هذه الأرض المباركة ستبقى حرة وعزيزة وسنعيش فيها مرفوعي الرأس بإذن الله".