Advertisement

لبنان

إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد ضد حزب الله.. تقرير يكشف التوقيت

Lebanon 24
02-11-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1437251-638977139952195286.jpg
Doc-P-1437251-638977139952195286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد في جبهة الشمال ضد حزب الله، لافتة الى ان  ذروة التوتر  على هذه الجبهة بعد شهر من الآن عند انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني.
Advertisement

ونقلت  القناة عن مصدر أمني ان هناك تغييرًا في نهج الإدارة الأميركية حيث بدأت بالضغط على الدولة اللبنانية لأنها تدرك أن الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله لم تكن كافية.
مواضيع ذات صلة
القناة 12: إسرائيل تتأهب للتصعيد ضد حزب الله
lebanon 24
03/11/2025 03:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حزب الله بعيد عن الهزيمة
lebanon 24
03/11/2025 03:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
03/11/2025 03:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا وراء تصعيد إسرائيل ضد غزة؟ محللون يكشفون
lebanon 24
03/11/2025 03:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الدولة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الدولة ال

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-02
16:35 | 2025-11-02
16:05 | 2025-11-02
15:14 | 2025-11-02
15:05 | 2025-11-02
14:57 | 2025-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24