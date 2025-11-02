تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات



"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 3 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 5.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة. صدر عن ـــ البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 3 /11 /2025 اعتبارًا من الساعة 5.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة.

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه" .