لبنان

حادث مروّع في الجنوب.. وسقوط إصابات

Lebanon 24
02-11-2025 | 15:14
وقع حادث سير مروّع على طريق عام بلدتي الغسانية – كوثريّة السياد، أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، وصفت إصابة أحدهم بالحرجة.
