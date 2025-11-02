Advertisement

لبنان

الاستهدافات الاسرائيلية مستمرة.. مسيّرة تستهدف جرافة في الخيام

Lebanon 24
02-11-2025 | 16:05
استهدفت مسيرة إسرائيلية مساء اليوم جرافة في محيط مركز إسعافي في مدينة الخيام جنوب لبنان
